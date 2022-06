O bloqueio à circulação de produtos e bens russos até Kaliningrado, encetado pela Lituânia, já motivou uma resposta do Kremlin, que ameaçou com consequências “severas”. A proibição da passagem de mercadorias russas com destino ao pequeno enclave, localizado entre a Lituânia e a Polónia, pelas linhas férreas lituanas, fez estalar o verniz com a Rússia.









