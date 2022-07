Rússia anuncia "pausa operacional" da invasão à Ucrânia para restaurar capacidade de combate

Moscovo anunciou na quinta-feira uma "pausa operacional" na Ucrânia para as tropas russas restabelecerem as capacidades de combate, uma informação já contrariada pelo Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos.

"As unidades que efetuaram missões de combate durante a operação militar especial estão a tomar medidas para reabastecer as capacidades de combate. Os militares têm a oportunidade de relaxar, receber cartas e encomendas de casa", escreveu num comunicado o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pela agência de notícias Europa Press.

Konashenkov não especificou a duração prevista para este intervalo ou em que áreas de combate está a ser implementado.