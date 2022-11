Rússia anuncia retirada de Kherson mas Ucrânia teme que seja uma armadilha

A área em questão inclui a cidade de Kherson, a única grande cidade que a Rússia conquistou desde a invasão em fevereiro, e ainda um lado da barragem no rio Dnipro, que controla o abastecimento de água para irrigar a Crimeia, a península que a Rússia ocupa desde 2014.





A Ucrânia reagiu, afirmando que as imagens podem ser estratégia russa.





"Provavelmente as nossas unidades, os nossos soldados, partirão para a margem esquerda (leste)", referiu Kirill Stremousov, vice-administrador civil da região de Kherson, em entrevista a um meio de comunicação online pró-Kremlin.A Ucrânia reagiu, afirmando que as imagens podem ser estratégia russa.

Um oficial de ocupação russa instalado no sul da Ucrânia revelou esta quinta-feira que Moscovo irá retirar as tropas da margem oeste do rio Dnipro, o que a confirmar-se, será um ponto de viragem na guerra.Apesar do anúncio, as autoridades ucranianas permanecem cautelosas sobre o facto de a Rússia estar a abandonar a área e teme que Moscovo esteja a preparar uma armadilha a fingir uma retirada.