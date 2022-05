Ao 74º dia de guerra, as tropas russas bombardearam uma escola, com 300 metros quadrados, utilizada como abrigo em Bilohorivka, na região de Lugansk, no Leste da Ucrânia. Até ao fecho desta edição, as autoridades tinham confirmado dois mortos e estimavam que 60 pessoas pudessem estar debaixo dos escombros, provavelmente mortas.









