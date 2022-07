Nem 24 horas passaram entre a assinatura do acordo entre Ucrânia e Rússia, para permitir a exportação de cereais retidos nos portos ucranianos no Mar Negro, e o primeiro ataque das forças russas. Este sábado, de acordo com as Forças Armadas ucranianas, os russos dispararam quatro mísseis contra o porto de Odessa.









