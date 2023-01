Rússia avisa que envio de tanques para a Ucrânia vai afetar relações com Alemanha

A entrega a Kiev dos carros de combate 'Leopard' vai afetar as relações russo-alemãs, avisou esta terça-feira a presidência russa (Kremlin), depois de a Polónia ter formalizado um pedido à Alemanha para enviar os veículos.

O envio dos carros de combate, de fabrico alemão, não augura "nada de bom" para a relação entre os dois países, avisou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referindo que o ato deixará "uma marca indelével".

"As relações entre a Rússia e a Alemanha já estão num ponto muito baixo e não há diálogo substantivo com a Alemanha ou com outros países da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]", lembrou o porta-voz da presidência russa.

O ministro da Defesa da Polónia anunciou esta terça-feira que o Governo pediu formalmente autorização à Alemanha para enviar os 'Leopard' para a Ucrânia, confirmando a intenção avançada na segunda-feira.

"A Alemanha já recebeu o pedido para autorizar a transferência dos tanques 'Leopard 2' para a Ucrânia", disse o ministro polaco, Mariusz Blaszczak, numa mensagem hoje publicada na rede social Twitter, na qual apela a Berlim para se juntar à "coligação de países que apoiam a Ucrânia com os 'Leopard 2'".

Segundo o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, o Governo de Berlim espera resolver "nos próximos dias" as suas dúvidas sobre o envio dos 'Leopard 2' para a Ucrânia, referindo que o primeiro passo é preparar um inventário dos carros de combate atualmente disponíveis.

A Alemanha tem estado sob crescente pressão para ceder os seus 'Leopard' à Ucrânia e, no domingo, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, disse que o país estava pronto para entregar os carros de combate, apesar do chanceler alemão ter mostrado relutância em comentar o assunto.