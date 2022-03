Rússia celebra 8.º aniversário da anexação da Crimeia com discurso de Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, comemorou a anexação da Crimeia numa celebração no estádio Luzhniki, em Moscovo, com uma plateia de 200 mil pessoas, revelou a BBC.

No seu discurso, Putin não esqueceu a "operação militar especial" atualmente em curso na Ucrânia. "Nós vamos realizar todos os nossos planos" prometeu ao público, e acrescentou: "nós sabemos o que temos que fazer, como o fazer e a que custo".

O presidente afirmou que os militares a combater em território ucraniano ilustram a união russa: "ombro a ombro, eles ajudam-se uns aos outros, apoiam-se e, quando é necessário, protegem-se uns aos outros das balas com os seus corpos como irmãos".

Apesar da transmissão do discurso ter sido brevemente interrompida por um suposto problema técnico, Putin regressou à televisão nacional com um discurso pró-Rússia. O presidente russo culpou os Estados Unidos de quererem usar a Ucrânia como meio de ameaça a Rússia.

De acordo com a BBC, os trabalhadores do Estado foram incentivados a participar na celebração. Alguns entrevistados, anónimos, afirmaram que "foram pressionados a comparecer", numa altura em que a guerra na Ucrânia se encontra já no 23.º dia.