A Ucrânia confirmou esta segunda-feira que a Rússia controla toda a região de Lugansk, após a retirada das forças ucranianas da cidade de Lysychansk, no domingo, e que se prepara para centrar a sua ofensiva na vizinha região de Donetsk para tentar cumprir o objetivo de Putin de conquistar todo o Donbass.









O Presidente Volodymyr Zelensky admitiu que a decisão de mandar retirar as tropas visou “salvar vidas” e prometeu retomar a cidade de Lysychansk e toda a região de Lugansk com a ajuda da artilharia pesada enviada pelo Ocidente. Já o Presidente russo, Vladimir Putin, saudou as suas forças pela “libertação” de Lugansk e exortou os soldados envolvidos na ofensiva a descansarem para se prepararem para novas ofensivas.

Lysychansk e, antes dela, a vizinha cidade de Severodonetsk foram completamente arrasadas pelas artilharia russa, tornando insustentável a posição dos defensores. “É um revés doloroso, mas não é a mesma coisa que perder a guerra”, afirmou o governador de Lugansk, Serhiy Gaidai, adiantando que as forças ucranianas estão agora a fortalecer as defesas em Sloviansk e Bakhmut, em Donetsk, que são os próximos alvos esperados da ofensiva russa no Donbass.



pormenores

Reconstrução



A Ucrânia disse esta segunda-feira na conferência de doadores de Lugano que precisa de 720 mil milhões de euros para a reconstrução do país após a guerra.





Portugal ajuda







Portugal vai ajudar na reconstrução de escolas na região ucraniana de Jitomir, a cerca de 150 quilómetros de Kiev, anunciou em Lugano o ministro da Educação, João Costa.

46 mil refugiados



Desde o início da guerra, Portugal já deu proteção temporária a 46 181 cidadãos ucranianos, na sua maioria mulheres.