A McDonald's tem um prazo de 15 anos para comprar os restaurantes na Rússia, informou o Serviço Federal Antimonopólioesta quinta-feira.De acordo com o comunicado do serviço, foi aprovado o negócio em que a empresa de fast-food vende os restaurantes russos ao empresário local Alexandrer Govor, que vai tratar de uma reformulação e 'rebranding' da marca, acabando com mais de três décadas dos famosos 'arcos dourados' no país.