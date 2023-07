Rússia divulga imagens do chefe de Estado Maior Valery Gerasimov

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou esta segunda-feira imagens do chefe do Estado Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, numa alegada reunião, pela primeira vez desde a rebelião armada do passado dia 24 de junho.

Gerasimov aparece num filme publicado pelo Ministério da Defesa da Rússia difundido através do sistema digital de mensagens Telegram numa suposta reunião sobre ataques com mísseis contra a Ucrânia efetuados no domingo.

Junto às imagens foi publicado um texto que se refere diretamente a Gerasimov como chefe do Estado Maior das Forças Armadas da Rússia.