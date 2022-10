Aliança Atlântica pode conduzir à terceira guerra mundial.





O secretário adjunto do Conselho de Segurança da Federação Russa, Alexander Venediktov, disse esta quinta-feira que, a inclusão da Ucrânia naA informação foi divulgada pela agência russa TASS, que cita Alexander Venediktov, "Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma Terceira Guerra Mundial".A Sky News avança também que o secretário do Conselho reitera a opinião russa de que, ao ajudar a Ucrânia, o Ocidente se envolve no conflito.