Rússia diz que soldados russos são uns heróis e que vão ficar na história

O Kremlin disse esta quinta-feira que os soldados russos são uns heróis e que vão ficar marcados na história. Dmitry Peskov, porta-voz dos russos, considerou ainda a morte dos soldados como "uma tragédia".

"Claro, esta é uma grande tragédia para todos nós. Ao mesmo tempo, todos admiramos o heroísmo dos nossos militares", disse Peskov durante uma entrevista, onde rejeitou a que a ideia de que a Rússia pretende introduzir a lei marcial após a invasão à Ucrânia e que poderia vir a impedir a saída de homens russos do país.





Sobre as negociações com a Ucrânia, o porta-voz disse ainda que o país "claramente não tem pressa" mas espera que a delegação ucraniana participe na reunião agendada para esta quinta-feira, segundo a Reuters.A Rússia considera a invasão à Ucrânia uma "operação especial" que não foi projetada para ocupar o território ucraniano, mas sim para destruir as capacidades militares ucranianas.Peskov condenou ainda o Comité Paralímpico Internacional por impedir atletas russos de competir no Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim, considerando esta situação monstruosa.