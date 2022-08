Putin e Erdogan acordaram também a necessidade de uma intervenção na Síria, dizendo-se “determinados em agir em coordenação e solidariedade na luta contra todas as organizações terroristas”. Putin agradeceu ao homólogo turco pelo papel de mediação no acordo que permitiu o desbloqueio da exportação de cereais no mar Negro, e os dois discutiram a construção da central nuclear de Akkuyu, a ser implementada já no próximo ano.