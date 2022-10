Rússia contrata tropa de elite afegã treinada pelos EUA para lutar na Ucrânia

Militares que incorporam a tropa de elite dos comandos nacionais afegãos, poderão estar a ser contratados pela Rússia para lutar contra a Ucrânia, segundo informação divulgada pela 'Foreign Policy'.Os militares terão sido treinados pelos EUA e posteriormente abandonados, sobretudo quando os talibãs assumiram o poder. As tropas foram, igualmente, desprezadas pelo novo regime, o que originou a sua fuga para o estrangeiro.Os EUA dispenderam cerca de 90 mil milhões para treinar as tropas afegãs. Com o novo regime, muitas das tropas que permaneceram no Afeganistão ficaram sem emprego, o que criou condições favoráveis para que fossem recrutados para a luta na Ucrânia.O facto de as tropas terem um nível de treinamento elevado, pode vir a fortalecer as tropas russas no campo de batalha e, posteriormente, contribuir para a sua vitória. Segundo informação dada à 'Foreign Policy', as tropas não têm nada a perder, segundo divulgado no jornal Observador.