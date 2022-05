Rússia gastará no conflito parte da receita adicional de hidrocarbonetos

As exportações de hidrocarbonetos da Rússia em 2022 deverão gerar um bilião de rublos (13,7 mil milhões de euros) adicionais, que podem em parte ser reservados para financiar a invasão russa na Ucrânia, disse esta sexta-feira o Kremlin.

"Estimamos que as receitas adicionais dos hidrocarbonetos podem chegar a um bilião de rublos, de acordo com as previsões feitas com o Ministério do Desenvolvimento Económico", disse o ministro das Finanças russo, Anton Silouanov, numa entrevista televisiva.

"Se colocarmos parte desse dinheiro de petróleo e gás nas nossas reservas, este ano, ele será totalmente gasto. Isso vai permitir que reformados e famílias com filhos recebam mais, e ainda a realização da operação especial. Temos recursos", acrescentou o governante.