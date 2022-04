Rússia lança aplicação para substituir Instagram

crowdfunding e ainda ter acesso pago a alguns conteúdos.

, decidiu banir a rede social do país depois da aplicação deixar de sancionar os utilizadores que incitem à violência contra soldados russos no contexto da invasão à Ucrânia.



A Rússia tem tentado aliciar os seus cidadãos a usarem redes sociais nacionais há já vários anos. O RuTube é a versão russa do YouTube e o VKontakte uma alternativa ao Facebook. Apesar da primeira não ter muito sucesso, a versão russa da aplicação criada em 2004 por Zuckerberg já é usada por 83% dos russos, segundo um reatório da Levada Center de 2021. Ainda assim, as redes sociais mais populares a nível mundial também fazem sucesso neste país: 37% dos russos ainda usa o YouTube, 34% usa o Instagram e 16% o TikTok. Neste momento estão quase todas interditas a cidadãos russos.

Rossgram é a nova alterantiva ao Instagram na Rússia e junta-se assim a um grande número de novas redes sociais que o país tem lançado ao longo do último mês. Estas novas aplicações russas são muito parecidas com as versões originais e pretendem cativar os utilizadores para que abandonem as redes sociais detidas por empresas estrangeiras.O substituto russo ao Instagram foi lançado a 28 de março mas ainda só está disponível para patrocinadores e órgãos de comunicação social. Numa segunda fase, o objetivo será que todos os cidadãos russos tenham acesso à nova aplicação desenvolvida por Alexander Zobov e Kirill Filimonov. Além das funcionalidades habituais do Instagram, no Rossgram vai ser possível criar ações deDesde fevereiro que várias redes sociais foram bloqueadas ou restritas na Rússia como sanção à guerra na Ucrânia. O Instagram ficou interdito em solo russo a partir do dia 14 de março, afetando mais de 80 milhões de utilizadores russos. Roskomnadzor, a agência estatal que controla e regula as comunicações na Rússia