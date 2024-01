A Rússia lançou mais de 40 mísseis e drones contra várias cidades ucranianas na última madrugada, atingindo pelo menos cinco regiões ucranianas. Não há registo de vítimas e os danos não foram imediatamente divulgados. As forças de defesa aérea ucranianas admitiram que conseguiram abater apenas oito dos mísseis, um número bastante inferior ao habitual, no que pode ser uma confirmação de que as reservas de mísseis de interceção estão a esgotar-se. Dnipro e Chernihiv foram duas da cidades visadas por este ataque, um dos maiores das últimas semanas.