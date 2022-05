Rússia lança ofensiva decisiva em Lugansk

As forças russas lançaram nos últimos dias um assalto em larga escala para tentar cercar as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, na região de Lugansk, numa batalha que pode ser decisiva para o desfecho da guerra."Estamos perante a fase mais ativa da agressão em larga escala lançada pela Rússia contra o nosso país. A situação na frente Leste é extremamente difícil, e o futuro do país talvez esteja a ser decidido ali", admitiu esta terça-feira o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, Oleksandr Motuzyanyk.As duas cidades, situadas em margens opostas do rio Siverskiy Donets, estão sob forte bombardeamento das forças russas, as quais avançam em três frentes para tentar cercá-las. A queda das duas cidades deixaria as tropas de Moscovo com o controlo de praticamente toda a região de Lugansk, cumprindo assim um dos objetivos de Putin e libertando forças para a ofensiva na vizinha região de Donetsk, mais a sul.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta terça-feira que é necessário abrir canais de diálogo com a Rússia para permitir a exportação de milhões de toneladas de trigo e outro cereais retidos na Ucrânia devido ao bloqueio naval russo. "O mais importante neste momento é desbloquear o mar Negro. Faço um apelo direto à Rússia", disse Ursula von der Leyen no Fórum de Davos, onde acusou Moscovo de usar os cereais como arma, provocando uma subida generalizada dos preços e ameaçando muitos países de fome.Mais de 200 corpos em decomposição foram encontrados numa cave sob os escombros de um prédio bombardeado em Mariupol, mas as forças russas recusaram removê-los, diz Kiev.A Rússia diz ter abrandado deliberadamente a ofensiva no Leste da Ucrânia para "evitar baixas entre a população" e permitir a retirada dos civis. "Não temos prazos", disse fonte oficial.