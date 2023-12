900.000. A 27 de novembro, o presidente Vladimir Putin assinou o orçamento federal da Rússia para 2024-2026, no qual está previsto um aumento superior a dois terços da despesa militar para o próximo ano.

A Rússia perdeu 87% das tropas terrestres que se encontravam no ativo antes da invasão à Ucrânia e dois terços dos tanques, avançou esta quarta-feira a CNN Internacional. A informação consta de uma avaliação confidencial dos serviços secretos dos Estados Unidos da América, enviada ao Capitólio na segunda-feira.De acordo com o documento, a Rússia perdeu 315.000 dos 360.000 soldados que entraram na Ucrânia, incluindo pessoal contratado e recrutado. 2200 tanques e 4400 veículos de combate de infantaria ou blindados de transporte pessoal acabaram destruídos.Antes da invasão, iniciada em fevereiro de 2022, o total de militares russo no ativo rondava os