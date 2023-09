Especialistas em Direitos Humanos estão a trabalhar em conjunto com a Procuradoria-Geral da Ucrânia para apresentar uma queixa formal por crimes de guerra contra a Rússia no Tribunal Penal Internacional por usar deliberadamente a fome como arma contra a população ucraniana.





Segundo o ‘The Guardian’, o dossiê que está a ser preparado tem como base uma resolução de 2018 do Conselho de Segurança da ONU que condena o uso da fome como arma de guerra e acusa a Rússia de levar a cabo um plano premeditado em três fases para impedir o acesso da população ucraniana aos bens essenciais para a sua sobrevivência.A segunda fase do plano, diz a acusação, foi a destruição deliberada de armazéns com comida, estações de tratamento de água, centrais elétricas e outras “estruturas indispensáveis à sobrevivência da população civil”.