A Rússia prendeu vários generais horas depois do fim da rebelião do Grupo Wagner contra Vladimir Putin. Confirmando relatos do final de junho, um dos detidos será o general Sergey Surovikin, vice-comandante das forças na Ucrânia. Estará detido em Moscovo, em isolamento. Esta quinta-feira soube-se igualmente do afastamento do major-general Ivan Popov do comando da 58.









