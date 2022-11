Um alto responsável da administração pró-russa de Kherson admitiu esta quinta-feira que as tropas de Moscovo poderão estar prestes a abandonar a cidade, num inesperado e significativo recuo que, a confirmar-se, poderá marcar um importante ponto de viragem na guerra da Ucrânia.



“Muito provavelmente, as nossas tropas terão de recuar para a margem oriental do rio Dniepre”, admitiu Kirill Stremousov, vice-administrador pró-russo da região de Kherson, apelando aos civis que ainda restam na cidade para “saírem imediatamente”.









