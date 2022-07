Rússia proíbe entrada no país a 384 deputados japoneses

A Rússia anunciou esta sexta-feira que proibiu 384 deputados japoneses de entrar no seu território, em resposta às sanções impostas pelo Japão ao regime de Moscovo pela ofensiva militar na Ucrânia.

A diplomacia russa, que publicou no seu site a lista dos funcionários visados pela proibição, acusa-os, segundo noticia a AFP, de terem "adotado uma posição anti-russa hostil, expressando em particular acusações infundadas contra o nosso país sobre a operação militar especial na Ucrânia".

O Japão juntou-se às sanções que têm sido impostas à Rússia pelos países ocidentais desde o início da invasão da Ucrânia.

Por seu lado, no dia 01 de julho, a Rússia publicou um decreto que prevê a transferência para uma empresa russa de ações japoneses no projeto de petróleo e gás Sakhalin-2, localizado no extremo oriente russo, e cujo gás natural liquefeito (GNL) tem sobretudo por destino o Japão.

Tóquio há havia dito que pretendia permanecer nesse projeto, considerado estratégico face à dependência do país nos combustíveis fósseis. Cerca de 8% do GNL impotado pelo Japão vem da Rússia.