Rússia promete lutar por bens apreendidos pela Ucrânia no valor de 951 milhões de euros

A Rússia prometeu esta quinta-feira "lutar" pelos seus bens arrestados na Ucrânia, que as autoridades de Kiev avaliam em cerca de mil milhões de dólares (951 milhões de euros), juntamente com os da vizinha Bielorrússia, também alvo de sanções.

"A nossa reação é negativa, vamos lutar e defenderemos os nossos bens", disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov no 'briefing' diário à imprensa, ao responder a uma pergunta sobre o arresto de bens russos e bielorrussos, avaliados em cerca de mil milhões de dólares na Ucrânia.

Segundo Peskov, a decisão das autoridades ucranianas é "a continuação de uma linha que se tornou recentemente a moda em vários estados, que é, de facto, uma linha para roubar os bens de outras pessoas".

O diretor do Gabinete de Segurança Económica da Ucrânia, Vadym Melnyk, colocou o montante total de bens russos e bielorrussos apreendidos no país até à data em 30 mil milhões de hryvnias, o que equivale a um pouco mais de mil milhões de dólares.

"Em primeiro lugar, estes bens não deveriam servir o país agressor. Em segundo lugar, devem pertencer à Ucrânia e beneficiar o nosso Estado", afirmou Melnyken, na rede social Facebook.

Em causa estão os direitos corporativos e ativos de uma empresa mineira de titânio, 17.800 vagões ferroviários, 1.625 dos quais carregados, bem como os ativos do oligarca russo Mikhail Fridman no Alfa-Bank, no valor de 12,4 mil milhões de hryvnias, ou seja, cerca de 420 milhões de dólares (aproximadamente 399 milhões de euros).

"Os vagões devem servir os caminhos-de-ferro ucranianos, os fundos devem ser utilizados para reconstruir as cidades destruídas e os automóveis devem ser transferidos para as Forças Armadas", sublinhou o funcionário ucraniano.