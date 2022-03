Rússia protesta contra críticas de Biden e diz que relações com EUA estão à beira da rutura

A Rússia alertou esta segunda-feira que as suas relações com os EUA estão "à beira de uma rutura" e chamou o embaixador norte-americano para apresentar um protesto oficial contra as críticas do Presidente Joe Biden ao homólogo russo, Vladimir Putin.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia classificou esta segunda-feira as recentes declarações de Biden sobre Putin como "inaceitáveis".

O Presidente dos Estados Unidos referiu-se, na semana passada, a Putin como um "criminoso de guerra" no âmbito da invasão russa da Ucrânia, utilizando esta expressão pela primeira vez desde o início da invasão.