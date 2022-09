“A Rússia está a preparar um golpe energético decisivo contra todos os europeus este inverno. Quer atacar com pobreza e caos político tudo aquilo que ainda não consegue atacar com mísseis”, afirmou o chefe de Estado ucraniano na sua habitual mensagem ao país, no sábado à noite, horas após Moscovo ter confirmado que o gasoduto Nord Stream 1 não iria retomar as operações por tempo indeterminado devido a um “problema técnico”. “O que a Rússia pretende é destruir a vida normal de todos os cidadãos europeus”, acusou Zelensky.



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avisou ontem a Europa para se preparar para um “inverno duro”, acusando a Rússia de querer “destruir a vida normal dos cidadãos europeus” com o corte do abastecimento de gás natural.“A Rússia está a preparar um golpe energético decisivo contra todos os europeus este inverno. Quer atacar com pobreza e caos político tudo aquilo que ainda não consegue atacar com mísseis”, afirmou o chefe de Estado ucraniano na sua habitual mensagem ao país, no sábado à noite, horas após Moscovo ter confirmado que o gasoduto Nord Stream 1 não iria retomar as operações por tempo indeterminado devido a um “problema técnico”. “O que a Rússia pretende é destruir a vida normal de todos os cidadãos europeus”, acusou Zelensky.

O encerramento do gasoduto Nord Stream 1, anunciado pela Gazprom na sexta-feira à noite, deverá provocar hoje uma nova subida dos preços do gás nos mercados internacionais, reforçando as acusações da União Europeia de que a Rússia está a usar a energia como arma para tentar quebrar a união dos 27 no apoio à Ucrânia.



65 mil milhões para ajudar famílias



O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou domingo um novo pacote de 65 mil milhões de euros para ajudar as famílias e as empresas a minimizarem o impacto da subida do custo de vida causado pela guerra na Ucrânia. “Os alemães nunca ficarão sozinhos”, garantiu Scholz. Entre as medidas está a atribuição de um cheque-energia de 300 euros para os reformados, o aumento dos apoios sociais e a redução do preços dos transportes públicos. n