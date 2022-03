A Rússia anunciou ontem a suspensão parcial das operações militares em Kiev e Chernihiv numa medida unilateral destinada a “criar confiança” após avanços significativos nas conversações de paz, que parecem ter entreaberto a porta uma possível solução negociada do conflito na Ucrânia.“De forma a aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para avançar as negociações e alcançar o objetivo final de assinar um acordo de paz, foi tomada a decisão de reduzir drasticamente a atividade militar na direção de Kiev e Chernihiv”, anunciou o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Fomin, após mais de três horas de negociações em Istambul, na Turquia.O Governo de Kiev propôs ainda nas negociações um “período de consultas” de 15 anos sobre o futuro da Crimeia, região ocupada pela Rússia em 2014 e posteriormente anexada, empurrando assim para o futuro um dos principais entraves à paz. As duas partes acordaram também que o futuro da região do Donbass, parcialmente controlada pelos separatistas pró-russos e cuja independência foi reconhecida por Moscovo, será discutido diretamente entre Vladimir Putin e Volodomyr Zelensky num encontro que poderá ocorrer assim que os chefes da diplomacia dos dois países estejam preparados para rubricar um futuro acordo de paz, o qual terá posteriormente de ser aprovado pelo povo ucraniano em referendo.Os EUA confirmaram esta terça-feira à tarde uma redução nos ataques na zona de Kiev e a aparente movimentação de algumas unidades russas em direção à Bielorrússia, mas caucionaram que as intenções da Rússia devem ser avaliadas por ações e não por palavras. “Trata-se de um reposicionamento, não de uma retirada”, frisou fonte oficial à Agência Reuters, lembrando que a anunciada desescalada acontece em regiões onde o avanço russo tinha sido travado pela forte resistência ucraniana.Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram esta terça-feira feridas num ataque russo contra a sede do governo regional de Mykolaiv, no Sul da Ucrânia. À hora do fecho desta edição, as equipas de resgate ainda vasculhavam os escombros do edifício em busca de mais vítimas.O bombardeamento, que ocorreu às primeiras horas da manhã, abriu uma enorme cratera na fachada do edifício e causou o colapso de vários pisos. “Destruíram metade do prédio e atingiram o meu gabinete”, disse o governador regional, Vitaliy Kim, afirmando que 18 dos feridos ficaram soterrados pelos escombros e tiveram de ser retirados pelos bombeiros, enquanto os restantes conseguiram sair pelo seu próprio pé. As vítimas incluem militares e civis.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reconheceu que Vladimir Putin e Joe Biden “terão de voltar a falar”, mas avisou que os insultos do Presidente americano podem complicar a sua relação futura. “Os insultos causam marcas nas relações pessoais. Porém, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, eles terão de conversar sobre questões de segurança estratégica e estabilidade”, admitiu Peskov. Recorde-se que Biden disse que Putin “não pode continuar no poder” e chamou-lhe “assassino” e “criminoso de guerra”.O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse esta terça-feira que as forças russas cumpriram o objetivo de "degradar significativamente a capacidade militar da Ucrânia".Os serviços de informações ucranianos tornaram pública uma lista com os nomes e outros dados pessoais de mais de 600 alegados "agentes russos" em atividade na Europa.