Rússia rejeita alegação europeia de que esteve isolada na reunião do G20

A Rússia disse esta sexta-feira que os países ocidentais "fracassaram" em impor um boicote ao país na reunião do G20 na Indonésia, onde a diplomacia francesa acusou Moscovo de estar isolada.

"O plano do G7 de boicotar a Rússia no G20 falhou. Ninguém apoiou os regimes ocidentais", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, na rede social Telegram.

Zakharova também negou que o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, tenha evitado algumas reuniões durante o encontro do G20, que se realizou na ilha indonésia de Bali, mas os participantes relataram que o ministro russo abandonou várias sessões, onde a invasão russa da Ucrânia foi criticada.