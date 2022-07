A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) acusou esta sexta-feira as forças russas de serem responsáveis pelo desaparecimento e tortura de civis no sul da Ucrânia, nas regiões de Kherson e Zaporijia.

"As forças russas também torturaram prisioneiros de guerra aí detidos", acrescentou em comunicado.

"As forças russas transformaram as áreas ocupadas do sul da Ucrânia num abismo de medo e de anarquia selvagem", denunciou a investigadora principal da Human Rights Watch na Ucrânia.