A Rússia retomou esta quinta-feira os ataques contra infraestruturas elétricas na Ucrânia, procurando mais uma vez deixar milhões de pessoas ao frio e à escuras no inverno que se avizinha.



Durante a madrugada, e em vagas sucessivas, foram lançados pelos menos 43 mísseis de cruzeiro contra centrais elétricas e centros de distribuição de energia no Centro e mo Oeste do país.









