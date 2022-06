É um dos mais potentes mísseis balísticos intercontinentais. Chamam-lhe ‘Satanás 2’ e, segundo o Kremlin, será usado pela Rússia em breve. Putin anunciou que o RS-28 Sarmat foi testado com êxito, prevendo-se que seja usado em até final do ano.



De acordo com a agência espacial russa Roscosmos, este sistema de mísseis é “imune a todas as defesas aéreas existentes”.









