As tropas russas sofreram cerca de 100 mil baixas desde dezembro de 2022. De acordo com dados avançados pelos EUA, dessas baixas pelo menos 20 mil são mortos e 80 mil feridos. A Rússia rejeita os cálculos, dizendo que foram “inventados do nada”.



O Ministério da Defesa russo apresentou uma estimativa oficial de baixas em setembro, tendo nessa altura admitido a morte de 5937 militares desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.









Ver comentários