Rússia tem recursos suficientes para lutar na Ucrânia durante mais dois anos, dizem serviços secretos lituanos

O chefe dos serviços secretos militares da Lituânia disse que a Rússia tem recursos suficientes para prosseguir a guerra na Ucrânia durante mais dois anos."Os recursos de que a Rússia dispõe atualmente seriam suficientes para continuar a guerra na intensidade atual durante dois anos", disse Elegijus Paulavicius, aos repórteres em Vilnius, capital lituana, citado pela Reuters."O tempo que a Rússia for capaz de travar a guerra dependerá também do apoio de estados como o Irão e a Coreia do Norte, aos militares russos. Mas se olharmos para o que a Rússia tem hoje, como a reserva estratégica - equipamento, munições, armamento -, pode travá-la com a intensidade atual durante dois anos", acrescentou ele.