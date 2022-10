Rússia treina ataque com forças nucleares

A Rússia realizou esta quarta-feira manobras de simulação de resposta a um ataque nuclear, no âmbito de exercícios anuais que foram seguidos de perto pelo Presidente Vladimir Putin. Os exercícios das forças nucleares estratégicas russas incluíram submarinos nucleares, bombardeiros estratégicos e mísseis balísticos.





O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, informou Putin de que foi praticada, com sucesso, a realização de “um ataque nuclear de grande envergadura, com recurso a forças ofensivas estratégicas, em resposta a um ataque nuclear do inimigo”.