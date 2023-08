A Rússia lançou na madrugada desta quarta-feira um ataque devastador contra o porto ucraniano de Izmail, no rio Danúbio, numa tentativa de sabotar a principal rota alternativa de exportação de cereais após a suspensão do acordo do mar Negro.



O ataque atingiu vários silos e armazéns, bem como elevadores, gruas, edifícios administrativos e outras instalações portuárias.









