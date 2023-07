Rússia volta a atacar com mísseis vários portos em Odessa e Mikolayiv

A Rússia atacou na noite de quarta-feira as regiões ucranianas de Odessa e Mikolayiv (sul), com um total de 19 mísseis de cruzeiro direcionados contra "portos, docas, residências e empresas", informou esta quinta-feira a Força Aérea da Ucrânia.

Trata-se da terceira noite consecutiva que a Rússia ataca instalações portuárias no sul da Ucrânia, depois de Moscovo anunciar, na segunda-feira, a suspensão do acordo de exportação de cereais, segundo o qual se comprometia a permitir a saída de grãos ucranianos pelo Mar Negro e a não atacar infraestruturas relacionadas com a produção e exportação agrícolas.

"Os ocupantes voltaram a atacar a região sul da Ucrânia", lê-se no relatório da Força Aérea.