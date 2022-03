Pavel Elizarov é natural de Moscovo e um opositor ao regime russo. Desde os seus 18 anos de idade luta contra a corrupção na Rússia, sendo detido várias vezes no decorrer das manifestações. O cidadão russo viu-se obrigado a fugir do país e acabou por pedir asilo político a Portugal, estando a viver no nosso país já há 8 anos.