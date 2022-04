O governador de Lugansk disse esta quarta-feira que as forças russas controlam agora 80% do território, uma das duas regiões que integram o Donbass, no leste da Ucrânia, sob controlo de separatistas apoiados por Moscovo.

Antes da invasão russa em 24 de fevereiro, o governo de Kiev controlava 60% da região de Lugansk.

O governador, Serhiy Haidai, disse que os russos estão agora a ameaçar as cidades de Rubizhne e Popasna e exortou todos os residentes a abandonarem a zona imediatamente.