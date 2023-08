Russos disparam contra navio mercante pela primeira vez no Mar Negro

Um navio de guerra russo disparou contra um navio de carga, no Mar Negro, que se dirigia para o porto ucraniano de Izmail, depois de este não ter respondido às advertências russas, segundo o Ministério da Defesa russo. De acordo com a Reuters, esta foi a primeira vez que a Rússia disparou contra navios mercantes no Mar Negro.Em comunicado, a Rússia diz que o seu navio de patrulha Vasily Bykov disparou armas automáticas contra o navio Sukru Okan, de bandeira Palau, depois do capitão do navio não ter respondido a um pedido de paragem para uma inspeção."Para parar o navio à força, foram disparados tiros de advertência com armas automáticas", declarou o Ministério da Defesa russo.Os militares russos subiram a bordo do navio com a ajuda de um helicóptero Ka-29, informou o ministério, acrescentando que "depois do grupo de inspeção ter completado o seu trabalho a bordo, o Sukru Okan continuou o seu caminho para o porto de Izmail".Um porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que as autoridades ainda não tinham detalhes sobre o incidente, mas que se tratou "claramente de outro ato hostil" da Rússia.