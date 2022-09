Russos partem braços e pernas para evitar serem enviados para a guerra

Because too many Russians were breaking their legs to avoid conscription this lovely Russian decided to break his arm. Forever.

Russia is one messed up place to live.

Os jovens russos estão a partir os próprios membros - braços e pernas - numa tentativa desesperada de evitar serem enviados para a guerra na Ucrânia. Nas redes sociais já circulam vídeos de reservistas a ferirem-se deliberadamente, ou com a ajuda de amigos.Milhares de russos conseguiram fugiram do país na sequência da "mobilização parcial" do presidente Vladimir Putin, mas há quem esteja a recorrer a outras formas de evitar ser forçado a juntar-se às forças armadas russas, avança o jornal britânico The Telegraph.Imagens partilhadas nas redes sociais mostraram o momento em que um homem russo ajuda um outro a partir o braço, com um martelo. No vídeo é possível ver que o primeiro homem segura um martelo, puxa-o atrás da cabeça e atinge em cheio o braço do outro jovem. Apesar de ser visível o sofrimento que o golpe provocou ao segundo sujeito, não é claro se foi o suficiente para partir lhe braço e impedir que seja enviado para a guerra na Ucrânia.Na sequência, um outro vídeo surge online e mostra um homem que ajuda um amigo a partir a própria perna.O Kremlin já alertou os reservistas russos para não se ferirem deliberadamente para fugir à mobilização de Putin, mas a nova tendência realça o desespero entre os russos para evitar serem enviados, sem treino adequado, para se juntarem às forças de invasão do presidente russo.