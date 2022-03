“Têm ordens para eliminar a nossa História e o nosso país, para nos eliminar a todos”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num vídeo partilhado no Facebook.O vídeo foi gravado depois de um míssil arrasar o memorial do Holocausto, em Kiev, enquanto outras áreas da capital eram bombardeadas e o cerco a cidades como Kharkiv, Kherson e Mariupol se apertava, com notícias de massacres de civis em grande escala.