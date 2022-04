"Salvei-me porque fugi a correr pelo bosque": Ucraniano relata à CMTV como escapou de bombardeamento em Kiev

Há mais de uma semana que Andrew Chyznev passa os dias na área de serviço de Mrya, na estrada que liga Kiev a Borodyanka e que, no dia 24 de fevereiro, logo no início da guerra, foi destruída pelos intensos bombardeamentos do exército russo. Junto à amálgama de ferros que reside onde foi uma loja de conveniência, jaz a carcaça estilhaçada do carro que, minutos antes, Andrew ali tinha estacionado. "Venho cá todos os dias, a ver se consigo salvar alguma coisa. Tinha comprado este carro cinco dias antes e tinha-me custado quase 40 mil dólares, todo o dinheiro que possuía", lamenta Andrew, ressalvando que, apesar de ter perdido o "carro dos sonhos", conseguiu, por milagre, salvar a vida."Salvei-me porque, ao ouvir os primeiros rebentamentos, em vez de ir para o carro, fugi a correr pelo bosque. Foi uma sorte. Se tivesse tentado seguir de carro, tinha-me acontecido como a uma família, marido, mulher e dois filhos, que circulavam na estrada e foram abatidos pelos soldados russos", disse este ucraniano de 52 anos, enquanto tentava desapertar um farolim do esventrado Toyota Camry.Esta zona, a cerca de 30 quilómetros de Kiev, foi das primeiras a ser atacadas pelos russos e só no passado dia 7 é que os residentes lá puderam voltar. Desde essa data, Andrew tem ali passado todos os dias.O retomar do acesso a algumas zonas, encerradas durante mais de um mês devido ao conflito, contrasta com o receio que se volta a sentir na capital ucraniana, de retaliação por parte dos comandados de Putin. O afundamento da joia da coroa da Armada russa no Mar Negro, depois de atingido por dois mísseis ‘Neptune’ do exército ucraniano, deixou Putin furioso e os ucranianos receosos.Por isso, quando tudo indicava que Kiev podia caminhar para uma relativa normalidade, com a reabertura de algum comércio, serviços e transportes, os acontecimentos dos últimos dois dias, com ataques à bomba numa fábrica de mísseis próxima da capital, essa iniciativa popular esfriou consideravelmente. Entretanto, o presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, voltou a alertar os habitantes para o facto de ser ainda "muito cedo" para o regresso. A esmagadora maioria das lojas continua fechada. Para se ter uma ideia, na cidade de Kiev, onde residem, em tempos de paz, cerca de três milhões de pessoas, há apenas dez restaurantes abertos.