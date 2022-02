"Salvem o nosso povo": Deputada ucraniana chora em desespero durante entrevista e faz apelo aos EUA

A deputada ucraniana Halyna Yanchenko começou a chorar de desespero durante uma entrevista sobre o conflito na Ucrânia enquanto implorava aos EUA que "salvem o nosso povo" de ser "assassinado" pelas forças russas.

A deputada de 33 anos e mãe de dois filhos, ficou visivelmente emocionada durante uma entrevista à CBS na quinta-feira ao falar sobre os "cidadãos inocentes" que estão a ser mortos durante a invasão russa à Ucrânia.

"Por favor, salvem os homens, mulheres e crianças ucranianos", pediu Halyna, com a voz trémula e lágrimas nos olhos. "Eu imploro, por favor, salvem o nosso povo. Dezenas de pessoas – talvez centenas de pessoas – podem ser assassinadas esta noite."



Halyna deu a entrevista poucas horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter declarado guerra à Ucrânia na manhã de quinta-feira.



Agora, mais de 24 horas depois, as forças russas assumiram o controlo de Chernobyl e entraram nos arredores de Kiev. Há o registo de pelo menos 2.800 soldados mortos na sequência dos ataques russos.

