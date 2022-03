Sanções à Rússia podem levar à queda da Estação Espacial Internacional. Saiba os lugares que podem ser atingidos

As sanções ocidentais contra a Rússia podem levar à queda da Estação Espacial Internacional (EEI), avisou o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozine, neste sábado, exigindo que as medidas sejam levantadas.Dmitri Rogozine afirmou na rede social Telegram que o funcionamento das naves russas que abastecem a EEI poderá sofrer com as sanções, sendo que afeta o segmento russo da estação, responsável pela correção da órbitra da estrutura.Em consequência, o não levantamento das sanções fará com que a EEI aterre, esta que "pesa 500 toneladas".O chefe da Roscosmos publicou no Telegram um mapa onde os distritos da Estação Espacial Internacional podem cair, sendo improvável que atinjam a Rússia.