Scholz pede a Putin que ordene "retirada total" das forças russas da Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, apelou esta terça-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, para ordenar a "retirada total" de território ucraniano das forças russas, em dificuldades face a uma contraofensiva.

O líder alemão "instou o Presidente russo a encontrar uma solução diplomática o mais rapidamente possível, com base num cessar-fogo, na retirada total das tropas russas e no respeito pela integridade territorial e soberania da Ucrânia", segundo um comunicado do Governo.

Scholz também apelou ao Presidente russo para aplicar "plenamente" o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos.