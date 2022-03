Scholz prevê que guerra na Ucrânia seja de longa duração e adverte contra sanções insustentáveis

O chanceler alemão, Olaf Scholz, alertou esta terça-feira que a guerra na Ucrânia pode ser um "confronto de longa duração" e defendeu que é necessário evitar medidas insustentáveis a longo prazo, como um embargo à energia da Rússia.

As sanções atuais procuram infligir o maior dano possível à economia russa e, ao mesmo tempo, serem "suportáveis" para os países europeus, destacou o governante alemão durante uma conferência de imprensa com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Olaf Scholz apontou que a Alemanha não é o único país que depende da Rússia para o fornecimento de gás natural ou carvão, mas salientou que, caso o objetivo de diversificar as fontes de energia seja alcançado, o resultado será equivalente a decretar um embargo energético contra Moscovo.