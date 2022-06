O chanceler alemão, Olaf Scholz, defende que deve ser criado um plano para a reconstrução da Ucrânia no final da guerra semelhante ao Plano Marshall, aplicado para orientar a reconstrução da Europa no final da II Guerra Mundial. “Tal como a Europa (...), a Ucrânia precisa agora de um Plano Marshall para a sua reconstrução”, disse esta quarta-feira Scholz, no Parlamento alemão.









