“Se os EUA realizarem testes [nucleares], então também faremos”: Putin suspende participação russa no tratado nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, suspendeu esta terça-feira a participação russa no tratado de controlo de armas nucleares. "Neste aspeto, sou forçado a anunciar hoje que a Rússia vai suspender a sua participação no tratado de armas ofensivas estratégicas", afirmou Putin durante o seu discurso do Estado da Nação, dado quase um ano desde o início da guerra na Ucrânia.

De acordo com a Reuters, a Rússia e os EUA ainda possuem vastos arsenais de armas nucleares da Guerra Fria, cujos números são atualmente limitados pelo Novo Tratado START, que foi assinado em 2010 e deve expirar em 2026.

O líder russo disse que algumas pessoas em Washington estavam a pensar retomar os testes nucleares e que o ministério da defesa e a corporação nuclear da Rússia deveriam, portanto, estar prontos para testar armas nucleares russas, se necessário. "Claro, não faremos isso primeiro. Mas se os Estados Unidos realizarem testes, então faremos. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída", garantiu.