Secretário Geral da NATO acredita que a Ucrânia precisa de um "aumento significativo de armamento"

Jens Stoltenberg,

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e o

O Secretário Geral da NATO,afirmou esta quarta-feira que a Ucrânia precisa de um "aumento significativo de armamento" para combater a Rússia, numa altura crucial da invasão russa ao país.Stonltenberg considerou que o fornecimento de mais armas à Ucrânia é a "única via" para a Rússia querer "negociar uma solução pacífica". "Se queremos negociar uma solução pacífica amanhã, temos de fornecer mais armas hoje", afirmou.s líderes de defesa de cerca de 50 países vão reunir-se na próxima sexta-feira na base aérea alemã de Ramstein para discutirem assuntos como o envio de tanques alemães para a Ucrânia, de acordo com a agência Reuters. Esta semana a Grã-Bretanha tornou-se o primeiro país ocidental a enviar tanques para a Ucrânia, o que faz com que a pressão sobre a Alemanha aumente para fazer o mesmo.Stonltenberg acredita que "para além dos tanques", a Ucrânia precisa de "mais sistemas de defesa aérea, munições, peças sobressalentes e capacidade de manuntenção, para assegurarem que as armas que têm continuem a funcionar". "O presidente Russo não se mostrou preparado para negociar a paz, e por isso deve compreender que não pode vencer no campo de batalha", acrescentou ainda o Secretário Geral da NATO.