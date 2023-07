Secretas britânicas avisam que a guerra vai exacerbar fome em África

Os serviços secretos britânicos afirmaram esta sexta-feira que o impacto da guerra na Ucrânia "irá quase certamente exacerbar a insegurança alimentar em África durante pelo menos os próximos dois anos", especialmente após a Rússia sair do acordo de exportação de cereais.

Este acordo "permitiu a exportação de 30 milhões de toneladas de cereais ucranianos para África, fornecendo uma nutrição essencial a países como a Etiópia, o Quénia, a Somália e o Sudão", refere uma nota dos serviço secretos do Reino Unido, acrescentando que, "para além da interrupção direta dos fornecimentos, o bloqueio da Rússia à Ucrânia está a provocar o aumento dos preços dos cereais".

A recente cimeira Rússia-África, realizada em São Petersburgo, contou com a presença de 17 chefes de Estado, menos de metade dos 43 na última reunião, como indicou o Ministério da Defesa britânico na sua conta do Twitter.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira, durante a cimeira, que Moscovo vai entregar "gratuitamente" entre 25.000 e 50.000 toneladas de cereais ao Burkina Faso, Zimbabué, Mali, Somália, República Centro-Africana (RCA) e Eritreia, antes de sublinhar que os países africanos podem contar com a Rússia como um fornecedor fiável.

Em resposta, o secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou Moscovo de que "um punhado de donativos" a países vulneráveis não compensará o impacto "dramático" da sua decisão de se retirar do acordo de exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos do Mar Negro.

Na semana passada, a Rússia anunciou a sua retirada do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos e fertilizantes russos a partir dos portos do Mar Negro, um pacto alcançado com a Ucrânia em julho de 2022, através da mediação da Turquia e das Nações Unidas. Desde então, os preços do trigo têm vindo a aumentar.